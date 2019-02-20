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13:22

Путин перечислил системные проблемы в экономике России

власть экономика

13:22

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Фото: телеканал Москва 24

Президент России Владимир Путин призвал решить системные проблемы в российской экономике и выделил четыре приоритетных направления в работе властей. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

Во-первых, в стране необходимо обеспечить опережающие темпы роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации. Кроме того, надо сформировать конкурентоспособные отрасли, что приведет к увеличению несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Во-вторых, необходимо улучшить деловой климат и качество национальной юрисдикции, что будет способствовать притоку инвестиций.

"Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться 5-6%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства", – указал Путин.

Третье направление – снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала региона, четвертое – подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.

Путин подчеркнул, что решение этих задач обеспечит высокие темпы экономического роста. Это, в свою очередь, приведет к росту доходов и благосостояния граждан.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть экономика

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