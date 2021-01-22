Москвичей предупредили о гололедице до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения до 14:00 24 января", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 января образуется туман с ухудшением видимости до 300–800 метров. Он сохранится до 21:00. В связи с этим водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В четверг в столице прошел снегопад. Сообщалось, что за 21 января в Москве выпало 4 миллиметра осадков, что составляет 10% месячной нормы.

В то же время в Центральном федеральном округе в ближайшее время ожидается потепление до плюсовых температур. В частности, температура воздуха с 23 по 27 января будет выше климатической нормы на 8–12 градусов.