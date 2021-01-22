В Москве ожидаются туман и гололедица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Туман с ухудшением видимости до 300–800 метров ожидается в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 22 января местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с этим водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам рекомендовали надевать одежду со светоотражающими элементами.

Также сообщается, что после прошедшего накануне снегопада сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что уже со следующей недели снежный покров значительно уменьшится.

"После оттепелей они (сугробы. – Прим. ред.) растают до 25 сантиметров", – подчеркнул метеоролог.

Ранее москвичам рассказали, как пережить резкие перепады температур. Кардиолог рекомендовал не допускать плотного употребления пищи и сделать свое питание более дробным.