Москвичам рассказали, как пережить резкие перепады температур

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве после 20-градусных морозов прогнозируются плюсовые значения и дождь. Врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как метеозависимым горожанам справиться с перепадами температуры.
По словам специалиста, людям с гипотоническими заболеваниями будет непросто перенести температурные скачки.
"Страдающие гипертонией, гипотоническими заболеваниями, перенесшие инсульт, инфаркт в этот период ощущают усталость, сонливость, утомляемость и слабость. Это далеко не всегда проходит безболезненно и бесследно", – приводит его слова РИА ФАН.
Кардиолог рекомендовал не допускать плотного употребления пищи и сделать свое питание более дробным.
"Понемногу употреблять легкие рыбные бульоны. Не есть продукты, приводящие к избыточному газообразованию", – посоветовал он.
Кроме того, врач призвал включить овощи и зелень в свой рацион. Кардиолог также предупредил об опасности физических нагрузок.
"Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму", – заключил кардиолог.
Ранее сообщалось, что в Москве аномальные холода сменятся теплом. Погода в столице долгое время находилась во власти антициклона.
В пятницу прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса, по области – до +2 градусов.
В Москву пришла оттепель
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