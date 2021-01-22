Москвичам рассказали, как пережить резкие перепады температур

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после 20-градусных морозов прогнозируются плюсовые значения и дождь. Врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как метеозависимым горожанам справиться с перепадами температуры.

По словам специалиста, людям с гипотоническими заболеваниями будет непросто перенести температурные скачки.

"Страдающие гипертонией, гипотоническими заболеваниями, перенесшие инсульт, инфаркт в этот период ощущают усталость, сонливость, утомляемость и слабость. Это далеко не всегда проходит безболезненно и бесследно", – приводит его слова РИА ФАН.

Кардиолог рекомендовал не допускать плотного употребления пищи и сделать свое питание более дробным.

"Понемногу употреблять легкие рыбные бульоны. Не есть продукты, приводящие к избыточному газообразованию", – посоветовал он.

Кроме того, врач призвал включить овощи и зелень в свой рацион. Кардиолог также предупредил об опасности физических нагрузок.

"Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму", – заключил кардиолог.

Ранее сообщалось, что в Москве аномальные холода сменятся теплом. Погода в столице долгое время находилась во власти антициклона.

В пятницу прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса, по области – до +2 градусов.



В Москву пришла оттепель



