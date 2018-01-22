Милонов прокомментировал скандальное видео с танцами ульяновских курсантов

22 января, 14:45
Депутат Виталий Милонов выразил возмущение танцами ульяновских полуобнаженных курсантов, видеоролик с которыми появился в сети. Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проблема в отсутствии танцплощадок, то Милонов предложил перевоспитать ребят, а не открывать танцполы.
"Какие нафиг кружки? Какие кружки?! Ваши кружки с самолетиками – замечательно, но, если человеку не дают фундаментальные основы нравственности, правильного мироощущения, ваши кораблики, ракетки и картинги пойдут прахом. Можете голыми пройти по Ульяновску, и о вас заговорят, но я не уверен, что общество захочет летать с вами. Может, в Голландии вам летать, на розовых самолетиках?" – прокомментировал он.
Владимир Жириновский уверен, что такой эротический флешмоб возник исключительно из-за отсутствия хороших танцплощадок. "Пусть все танцуют – курсанты, студенты. И в общежитии, и в перерывах между занятиями. Откройте им залы – актовые и спортивные! Негде потанцевать людям. Даже курсантам – молодежи – негде танцевать!" – заявил он.
Курсанты МЧС, студенты мединститутов и других вузов России поддержали будущих ульяновских летчиков, станцевавших в откровенных нарядах под песню Satisfaction. В интернете появились десятки роликов, похожих на тот, что записали первокурсники авиаинститута, передает телеканал Москва 24.
Но если британских курсантов никто не наказывал, то с ульяновскими ситуация иная. Полуобнаженных танцующих некоторые предложили отчислить. Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов назвал эту эротическую постановку издевательством.
Он сравнил ролик курсантов с Pussy Riot, которые танцевали в храме. По его словам, училище – храм науки, а Краснов считает недопустимыми насмешки над святым. Он также подчеркнул, что первокурсники танцевали в фуражках гражданской авиации.
В интернете под петицией с требованием не наказывать будущих летчиков за ролик подписались десятки тысяч человек. Появились также слухи, что после такого скандального ролика желающих учиться именно в этом летном училище возросло.
Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления курсантов. В ведомстве отметили, что студенты не нарушали закон. Вместе с тем прокуратура вынесла представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц из числа преподавателей "в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса".
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не ломать жизнь курсантам из-за скандального видео. По словам главы региона, отчисление не добавит ребятам ни патриотизма, ни воспитания. Он подчеркнул, что не нужно разрушать мечту курсантов или ломать им жизнь. Важно заставить задуматься о последствиях поступка, добавил Морозов. Он заявил, что курсанты должны понять: форма накладывает дополнительную ответственность и предполагает определенные нормы поведения.
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