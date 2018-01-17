Спецкомиссия изучит видео танца полуобнаженных ульяновских курсантов

Фото: телеканал Москва 24

Видеозапись танца ульяновский курсантов проверит специальная комиссия, в которую войдут представители Минтранса РФ и Росавиации. Такое поручение дал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Проверяющие выяснят, как курсанты учатся, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах. По итогам проверки ко всем причастным к инциденту, в том числе и представителям, будут приняты жесткие дисциплинарные меры, сообщают "Аргументы недели".

По предварительным данным, видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено в Сеть только сейчас. На кадрах видно, как курсанты института гражданской авиации в одних трусах, галстуках и летных фуражках танцуют под музыку, тряся бедрами.

В Росавиации заявили, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации.