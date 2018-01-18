В прокуратуре заявили, что танцующие курсанты закон не нарушали

18 января, 17:10
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявших скандальное видео с танцами, сообщает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, студенты не нарушали закон. Вместе с тем, прокуратура вынесла представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц из числа преподавателей, "в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса".
Курсанты записали видеоролик, в котором они в одних трусах, галстуках и летных фуражках танцуют под музыку, тряся бедрами. По предварительным данным, видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено в Сеть только сейчас.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил специальную комиссию изучить запись. Пользователи интернета вступились за студентов, создав петицию на портале change.org.
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