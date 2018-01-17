За танцующих курсантов вступились пользователи интернета

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Пользователи интернета вступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева и просят их не отчислять. Петицию на портале change.org к 22:50 подписали почти 10 тысяч человек.

В петиции отмечается, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление.

Курсанты записали видеоролик, в котором они в одних трусах, галстуках и летных фуражках танцуют под музыку, тряся бедрами. По предварительным данным, видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено в Сеть только сейчас.

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, видеозапись танца проверит специальная комиссия, в которую войдут представители Минтранса РФ и Росавиации.