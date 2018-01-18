Губернатор Ульяновской области призвал не ломать жизнь курсантам из-за клипа

18 января, 15:51
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не ломать жизнь курсантам Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые снялись полуобнаженными в клипе и выложили его в Сеть, передает РИА Новости.
По словам главы региона, отчисление не добавит ребятам ни патриотизма, ни воспитания. "Наша задача – не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков", – написал Морозов в Facebook.
Он отметил, что курсанты должны понять – форма накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения.
Поводом для скандала стал видеоролик, который записали курсанты. На записи они в одних трусах, галстуках и летных фуражках танцуют под музыку, тряся бедрами. По предварительным данным, видео сняли еще в октябре 2017 года, а выложили в Сеть только сейчас.
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