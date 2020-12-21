Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 10 540 человек.

За последние сутки в России выявили 29 350 случаев коронавируса. В 5 792 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В России за сутки выявили 29 350 случаев COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 585 пациентов с коронавирусом. При этом на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в городе находятся 487 человек.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.

Позднее в Кремле прокомментировали информацию о новом штамме коронавируса. Сообщалось, что в России внимательно отслеживают данные о мутации коронавируса в Великобритании.