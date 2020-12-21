В России выявили 29 350 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 792 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 7 797 случаев, на Санкт-Петербург – 3 752, на Московскую область – 1 523, на Нижегородскую область – 501, на Свердловскую область – 396, на Псковскую и Архангельскую области – 394, Карелию – 392, Ростовскую область – 387, Воронежскую область – 384, Вологодскую область – 364, Крым – 350, Хабаровский край – 341, Красноярский край – 331, Пермский край – 330.
Всего в РФ зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском и Ненецком автономных округах, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.
За последние сутки подтверждено 493 летальных случая, за весь период по стране от коронавируса умер 51 351 человек. За прошедшие сутки были выписаны 19 705 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 295 362 человека.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне, уточнив, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
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