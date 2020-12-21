Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 585 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 487 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявили 7 797 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 40,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 30,5%.

Около 12% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,5% из них старше 80 лет. Еще 12,6% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 5 792 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне, уточнив, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.

