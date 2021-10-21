Инфекционист предрек снижение заболеваемости COVID-19 минимум через месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До нерабочей недели заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, снижение ожидается минимум через 3–4 недели. Малышев добавил, что во время нерабочей недели надо максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.

"Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3–4, некоторое снижение, не раньше", – сказал он.

За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 7 897 случаев, на Санкт-Петербург – 3 280, на Московскую область – 2 318.

Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,21%.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 036 смертей, за весь период пандемии умерло 227 389 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 25 895 человек, за все время – 7 091 607.

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики. Подъем заболеваемости эксперты назвали прогнозируемым. Среди пациентов с COVID-19 есть и ранее вакцинированные, но болезнь они переносят в легкой форме.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом. По его словам, эти случаи довольно редки, однако было зафиксировано несколько летальных исходов.

Врач Евгений Тимаков, в свою очередь, посоветовал детям школьного возраста и подросткам носить маски, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса.