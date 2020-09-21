Москва находится во втором десятке среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 7,2 на 100 тысяч человек. По этому показателю столица РФ входит во второй десяток среди субъектов РФ.
Кроме того, в городе сохраняется низкий темп прироста новых случаев. В Москве он составляет 0,3%, что, согласно критериям Роспотребнадзора, свидетельствует о стабильной эпидемиологической обстановке.
В столице за последние сутки подтвердили 915 новых случаев коронавируса. За тот же период наблюдений в Москве выздоровели 988 пациентов, а 12 – скончались.
В России за последние сутки выявили 6 196 новых случаев COVID-19. Всего по стране заболевание диагностировали у 1 109 595 пациентов.
Гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев ранее объявил, что с 21 сентября в России стартуют продажи первого препарата против коронавируса. Приобрести его можно в аптеке по рецепту от врача.
Стало известно, насколько эффективно лекарство от COVID-19
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