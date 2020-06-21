Еще 1 007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Еще 1 007 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, всего число выздоровевших в столице возросло до 135 556 человек. После лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.
Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
"Мосгорсправка": донорство плазмы
Владимир Путин заявил, что созданные в Москве дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для создания запаса на осень или на будущее. Перепрофилированные медицинские учреждения, по его словам, можно вернуть к нормальной работе.
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.
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