Еще 1 007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 1 007 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего число выздоровевших в столице возросло до 135 556 человек. После лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

"Мосгорсправка": донорство плазмы

Владимир Путин заявил, что созданные в Москве дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для создания запаса на осень или на будущее. Перепрофилированные медицинские учреждения, по его словам, можно вернуть к нормальной работе.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.