Дмитрий Дюжев рассказал о своей диете

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал о диете и своем похудении. Об этом сообщают "Дни.ру".

Актер при росте 195 сантиметров сбросил 7 килограммов – с 95 до 88.

"Я не ем жирное, я вообще много не ем. А сейчас еще и пощусь. Быть в форме меня обязывает и профессия, и встречи с журналистами, которые оценивают мой внешний вид", – заверил Дюжев.

Он добавил, что во время постов тренируется душа, поскольку происходит ограничение желаний и страстей.

"Мы сейчас живем в сопровождении рекламы: бери от жизни все! А благодаря постам приходит понимание: не так-то много людям, по существу, надо", – отметил актер.

По его словам, вкусная еда является вредной, поэтому он предпочитает простую пищу. Также актер в свободное время занимается спортом или ходит в баню.

Дюжев добавил, что оставаться в форме ему помогает работа и движение. Он признался, что во время самоизоляции чувствовал себя плохо.

"Я как будто бы уже начинал превращаться в старика. Это было как умирание, последняя надежда на то, чтобы достойно дожить это время, где с утра до вечера страшные новости о вирусе и карантине. Было безнадежное, малоподвижное состояние, жена видела, как я угасал", – сказал Дюжев.

Ранее актриса Ева Лонгория рассказала, что прикладывает массу усилий, чтобы держать себя в форме. За беременность она набрала 20 килограммов, от которых избавилась почти через полгода.

