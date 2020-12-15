Актриса Ковальчук рассказала, как сбросила вес

Фото: instagram.com/annakovalchuk313

Актриса Анна Ковальчук рассказала, как смогла похудеть во время самоизоляции, сообщают "Дни.ру".

По ее словам, в это время у нее отменились многие планы, поэтому она решила заняться фигурой. Ковальчук шесть дней в неделю занималась фитнесом в домашних условиях. За процессом следил тренер, которому артистка отправляла видеоотчеты. За пару месяцев Ковальчук удалось сбросить семь килограмм.

Кроме того, звезда "Тайн следствия" в период самоизоляции осваивала гитару, изучала английский и уделяла внимание детям.

Ранее диетолог назвала лучшие продукты для похудения. По ее словам, эффективное сжигание жира в организме происходит за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий.