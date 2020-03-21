В Москве было выявлено более 6 тыс человек контактировавших с заболевшими коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заболевшие коронавирусом пациенты общались более чем с 6 тысячами человек, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, их контакты были выявлены и все они находятся под медицинским наблюдением.

"Ситуация в Москве по-прежнему остается стабильной. Сейчас у нас 131 подтвержденный случай заболевания. За предыдущую неделю количество подтвержденных случаев увеличилось на 100 человек. Это говорит об эффективности принимаемых нами мер по предотвращению распространения инфекции в Москве", – отметила вице-мэр. – Получив данные всех контактов, мы незамедлительно связываемся с каждым, информирует о том, что людям необходимо находиться в самоизоляции. Мы сообщаем при помощи звонков и СМС-сообщений. Всего мы разослали 1,5 тысяч СМС. На 131 одного заболевшего в Москве приходится 6 тысяч контактов, с которыми нам удалось связаться – все они находятся под медицинским наблюдением, в больнице или на самоизоляции".

Также Ракова отметила, что о случаях заболевания или контакта с заболевшим в обязательном порядке оповещаются работодатели. Они обязаны не допускать человека, контактировавшего с заболевшим, к работе, а также незамедлительно продезинфицировать помещения.

В Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельную самоизоляцию.