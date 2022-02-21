В МЧС сообщили о выявлении коронавируса у некоторых эвакуированных из Донбасса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У небольшого количества прибывающих в Россию из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"В первые часы после прибытия на нашу территорию граждане проходят ПЦР-тестирование. В целом людей с положительными тестами достаточно мало, не набирается двух десятков", – цитирует его ТАСС.
По его словам, среди эвакуированных из Донбасса проведено уже порядка 1,5 тысячи ПЦР-тестов. В отношении людей, у которых обнаружили COVID-19, принимаются различные решения, вплоть до их госпитализации.
18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях. Как ранее отмечал Чуприян, порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Всех прибывающих тестируют на коронавирус – при необходимости среди них будет проведена вакцинация от COVID-19.
Режим ЧС в ряде регионов РФ способствует помощи беженцам из ДНР и ЛНР
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