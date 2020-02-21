Коронавирус у сбежавшей из больницы в Петербурге Ильиной не обнаружили

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У сбежавшей из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Аллы Ильиной не обнаружили коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, женщину планируют выписать из больницы в пятницу, 21 февраля.

"Управлением получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки И. из референс-центра ФБУН ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора города Новосибирска на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. Результат отрицательный", – говорится в сообщении.

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в стационар больницы имени Боткина еще одну пациентку, сбежавшую с карантина по коронавирусу COVID-19.

Всего больницу самовольно покинули четыре человека с подозрением на коронавирус. Двоих уговорили вернуться, третья пациентка вернулась в больницу принудительно.

Пациенты должны были находиться на карантине в течение 14 дней.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

По последним данным, общее число зараженных превысило 75 тысяч человек, скончались 2 236, излечилось более 18 тысяч.

