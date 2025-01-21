Глава медиахолдинга Readovka Костылев выписан из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев выписался из больницы и постепенно возвращается к работе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Самое тяжелое уже позади, но восстановление и реабилитация продолжаются. Стоит отдать должное врачам, которые проделали колоссальную работу. Они совершили настоящий подвиг, помогли мне, насколько это возможно, сохранить здоровье – что важно, без серьезных долгосрочных последствий", – подчеркнул Костылев.

Он отметил, что некоторые ресурсы в Сети приписывали ему различные специфичные травмы, включая переломы "чуть ли не всех конечностей". На самом деле все жизненно важные органы функционируют, указал глава медиахолдинга.

"Правда, мне предстоит еще пластика – так что в некотором роде я стану Терминатором", – добавил он.

Костылев выразил благодарность всем, кто его поддерживал, включая свою команду, которая продолжала самостоятельно развивать холдинг и верить в благоприятный исход.

Глава Readovka попал в аварию в Смоленской области 26 октября 2024 года. Он ехал на квадроцикле, но в какой-то момент выпал из него. Мужчина без сознания был доставлен в местную больницу.

Когда его состояние стабилизировалось, Костылева перевезли в столичную больницу. Он пришел в сознание в ноябре. Тогда мужчина уже самостоятельно дышал и принимал пищу.

