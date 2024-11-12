Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава издания Readovka Алексей Костылев пришел в сознание, пишет пресс-служба медиахолдинга.

По данным СМИ, он пришел в себя несколько дней назад. За его состоянием следят врачи.

"Алексей самостоятельно дышит, реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и уже самостоятельно принимает пищу", – добавили в издании.

Костылев попал в аварию в Смоленской области вечером 26 октября. Он ехал на квадроцикле, но в какой-то момент выпал из него. Без сознания мужчину доставили в местную больницу. Когда состояние стабилизировалось, его перевезли в Москву.

