Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев остается в больнице в Москве "в надежных руках специалистов", рассказала редакция Readovka в своем телеграм-канале.

"Лучшее, что можно сделать сейчас, – это всем вместе противостоять дезинформации и продолжать поддерживать Алексея в его борьбе. Ведь он настоящий воин, который преодолевал на своем пути такие препятствия, которые многим и не снились", – говорится в сообщении.

Костылев попал в аварию на квадроцикле в деревне Рухань Смоленской области вечером 26 октября. В результате ДТП его выбросило из транспортного средства. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Там врачам удалось стабилизировать его состояние и подготовить его к транспортировке в столицу.