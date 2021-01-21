Синоптик предупредил об образовании сосулек на крышах в Европейской России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель и образование сосулек на крышах зданий ожидается на территории европейской части России с пятницы, 22 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным синоптика, в регионах Европейской России ожидается таяние снега.

"Метеорологические условия будут способствовать образованию сосулек на крышах зданий. Это очень опасно", – предупредил он.

Ранее Вильфанд сообщил о приходе длительной оттепели в европейскую часть России. По мнению специалиста, резкое повышение температуры произойдет в четверг и продержится до субботы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова выразила мнение, что температура воздуха в столице в ближайшие выходные будет выше климатической нормы на 10 градусов. Эксперт не исключила вероятность слякоти, дождей и мокрого снега.