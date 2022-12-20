Burda представила новое издание "Шитье шаг за шагом"

Фото: пресс-служба BURDA

Burda представила новое коллекционное издание "Шитье шаг за шагом" в четырех частях. В общей сложности на 400 страницах читатели найдут подробные объяснения всех процессов шитья и обработки изделий.

"Шить своими руками" – эти слова объединяют всех, кто хочет одеваться индивидуально и в соответствии со своим типажом, кто хочет погрузиться в магию творчества, чтобы испытать ни с чем не сравнимые ощущения, когда создаешь уникальную вещь по своему вкусу. И неважно, первые ли это шаги в шитье или уже есть опыт, – в новом учебном пособии можно найти для себя много полезного.

В первой части серии можно прежде всего познакомиться с основами, необходимыми для шитья: как работать с инструкциями и выкройками Burda, какие инструменты и принадлежности понадобятся, как правильно обустроить свое рабочее место, какие виды швов существуют и где они используются.

Для более продвинутых читателей предлагается обзор прокладочных материалов, полная информация о подкладке для разного типа изделий, а также большой раздел, посвященный всевозможным застежкам – от пуговиц и кнопок до молний.

В конце издания размещены QR-коды, которые направят читателей к бесплатным видеокурсам, наглядно объясняющим отдельные этапы шитья.

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