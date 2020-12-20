75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 394 до 10 469 человек.
Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 735 900 случаев коронавируса, 567 763 пациента вылечились от инфекции.
Днем ранее скончались 77 пациентов с коронавирусом. У них также был диагностирован коронавирус, а также пневмония.
Оценивать поражение легких будут на КТ-калькуляторе