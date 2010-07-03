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Общество

20:14

Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях

общество технологии

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях. Заммэра зарегистрировался в Twitter, Instagram, Facebook и "ВКонтакте".

"Всем привет! Теперь я – в социальных сетях. Так я смогу напрямую рассказывать обо всем, что строится в Москве, о решениях, которые мы принимаем, о том, что это даст городу", – написал Хуснуллин в Twitter.


Первое видеообращение Хуснуллин записал на площадке строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Комплекс станет крупнейшим в Европе. ТПУ "Рязанская" находится на пересечении Рязанского проспекта с улицей Нижегородской и МЦК. Узел включает четыре вида транспорта.

Хуснуллин работает в мэрии Москвы с ноября 2010 года. Он занимается вопросами градостроительного развития Москвы, возведения автомобильных и железных дорог, метрополитена, а также курирует программу реновации.

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