РФ доставит почти 22 тонны масок и средств дезинфекции в Анголу и Кабо-Верде

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Почти 22 тонны гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции МЧС России доставит в Анголу и Кабо-Верде, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Индивидуальные средства защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции самолетом Ил-76 МЧС России из Москвы будут доставлены населению Анголы и Кабо-Верде. Гуманитарная помощь будет оказана в соответствии с решением правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией", – пояснили в пресс-службе.
Ранее власти Ирландии решили поднять уровень эпидемиологической опасности в стране до максимального, ужесточив карантинные ограничения. В стране закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекратят работу парикмахерские, салоны красоты, фитнес- и спортивные клубы.
Также испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолируют в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. В частности, жителям Бургоса в течение 14 дней будет запрещено покидать город, также устанавливается запрет на въезд без уважительных причин.
В РФ выявили 16 319 новых случаев COVID-19
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