Святенко: "Социальный контракт" станет инструментом помощи семьям в трудных ситуациях

Фото: Агентство "Москва"

Проект "Социальный контракт" сможет дать новые возможности семьям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщила в беседе с журналистами Агентства "Москва" сенатор РФ, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Система социальных контрактов хорошо показала себя в целом ряде регионов России. "Социальный контракт" дает людям ресурс для развития и становится действенным инструментом для повышения уровня доходов семей с детьми, также дает возможность перестроить карьерную траекторию. Цель социального контракта в Москве – стимулировать малоимущие семьи с детьми к выходу из-за черты бедности, причем не только путем предоставления ежемесячных пособий. Ведь основное отличие данного проекта от других в том то, что он становится стартовой площадкой для сотен тысяч людей и приводит участников к постоянному самостоятельному источнику доходов, включая самозанятость и предпринимательскую деятельность", – объяснила председатель комитета Совфеда.

Она уточнила, что "Социальный контракт" заключается через центр занятости "Моя карьера" на полгода, при этом сохраняются действующие пособия и одновременно формируется индивидуальный и комплексный план действий.

По ее словам, к реализации проекта подключены профильные департаменты Москвы, которые активно взаимодействуют с участниками.

"Например, консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости проводятся совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. К инициативе многодетных семей, которые участвуют в проекте, по открытию семейного детского сада подключается департамент образования и науки Москвы", – добавила Святенко.

Она отметила, что в рамках "Социального контракта" не остаются без внимания и дети: подростки в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул смогут проходить стажировки, по итогам которых им будет оказана мера социальной поддержки в виде выплаты стипендии.

Ранее помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева заявила о необходимости развития государственных социальных программ по оказанию помощи семьям, находящихся в сложных жизненных ситуациях. По ее мнению, такая помощь является особенно актуальной для семей с одним родителем и находящихся в сложной или опасной для детей обстановке. Чаще всего в подобной ситуации оказываются женщины, поэтому оказание помощи для них является долгом общества, уверена общественница.