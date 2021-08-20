Невролог из Казахстана рассказала, что ее заставили извиниться за речь на русском

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Невролога с 30-летним стажем Эмилию Гречаник заставили извиниться на камеру за речь на русском языке казахские националисты. Об этом она рассказала в стриме RT.

По ее словам, она попросила позвонившую ей по работе женщину назвать идентификационный номер на русском языке.

"На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана. Государственный язык – казахский, язык межнационального общения – русский. Мы работаем на двух языках. Единственное, я попросила на русском языке назвать номер", – рассказала Гречаник.

Она добавила, что такого провокационного разговора у нее до этого никогда не было.

Позже ролик с данной беседой выложил блогер Куат Ахметов, заявив, что невролог заставляет говорить на русском языке. Также он сказал, что если врач не извинится перед женщиной на камеру, то передаст какие-то материалы в прокуратуру.

"Честно говоря, меня вынудили. Он сказал, что я должна извиняться. Я ему сказала: "Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке". – "Нет, вы будете извиняться на казахском", – рассказала Гречаник.

Ранее Госдума попросила председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, говорившую на русском.