Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Об этом в Пресненском суде Москвы сообщил его адвокат Эльмар Пашаев, ссылаясь на показания свидетеля.

Защитник артиста заявил, что в соответствии с законом об адвокатской деятельности он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол.

Пашаев зачитал показания своего свидетеля. Тот утверждает, что был первым, кто подбежал к машине Ефремова.

"Мы с товарищем гуляли по городу, вдруг мы услышали визг тормозов. Я бросился к машине, черному джипу, за рулем сидел молодой человек с темными волосами без седины. Он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли ему помощь, услышал брань в свой адрес, я развернулся и пошел к товарищу", – говорится в показаниях.

Свидетель также утверждает, что увидел, что подушка безопасности сработала и на пассажирском сидении. Он добавил, что с водительского места выходил не Ефремов, а актера бы он узнал.

Пашаев попросил суд приобщить протокол опроса человека по имени Александр Кобец к материалам дела, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена. Судья Елена Абрамова после этого заявила, что суд постановил допросить жителя Иванова по имени Александр Кобец. Он ранее не давал показания по этому делу.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших, собирается представить перед судом свидетеля, видевшего Ефремова за рулем машины в момент аварии.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".