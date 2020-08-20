Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,43 на 100 тысяч человек.

По данным Росстата, по этому показателю столица находится во второй десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

В столице за последние 24 часа зафиксировали 688 случаев коронавируса. В целом по стране число случаев COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 4 785 – до 942 106. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 113 пациентов.

Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Московской области, Чеченской Республике, Брянской области.

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 099 человек. За прошедшие сутки выписано 6 090 человек. За все время с болезнью справились 755 513 человек.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.