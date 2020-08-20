В Госдуме предложили запретить громкую речь и наушники в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в общественном транспорте громкое общение и использование звуковых устройств, включая наушники. Свою инициативу он направил министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает News.ru.
Парламентарий считает, что развитие общественного транспорта в стране часто требует внимания государства. Он указал на то, что крупные города сталкиваются не только с заторами, но и с тем, что общественный транспорт в час пик не справляются с наплывом пассажиров.
По его мнению, в таких условиях необходимо позаботиться о комфорте пассажиров. Депутат привел в пример Японию, где наблюдаются схожие проблемы с пиковой нагрузкой транспорта. В итоге власти страны запретили громко разговаривать во время поездки, а также использовать звуковые устройства, включая телефоны и планшеты.
Как объяснил Милонов, посторонние шумы, болтовня и громкие звуки гаджетов создают дополнительную психологическую нагрузку на пассажиров, измотанных длинным рабочим днем. Предложенная мера, по его мнению, будет способствовать психологической разгрузке людей, а также повышению взаимной культуры граждан.
Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников подтвердил, что фоновый шум действует раздражающе на нервную систему, и человеку какое-то время необходимо находиться в тишине.
"Проблема начинается тогда, когда у человека такой возможности нет совсем: шумно на работе и в транспорте, дома же нежелательные звуки создают соседи. Например, игрой на музыкальных инструментах. В таком случае уровень нервного напряжения может привести к психологическим расстройствам", – подчеркнул он.
Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом, предупредили в Роскачестве. В организации обращают внимание, что, какими бы характеристиками ни обладали наушники, в ряде случаев при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью.
Для снижения рисков испортить слух надо слушать песни в наушниках не более трех часов в день. При этом, как отмечается, прослушивать композиции рекомендуется не более двух часов подряд, громкость не должна быть максимальной.
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