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Общество

09:38

Психолог объяснила, почему не надо слушать агрессивную музыку в общественном транспорте

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева рассказала, что громкая агрессивная музыка в наушниках при поездках в транспорте обладает негативным эффектом. По словам психолога, меломаны могут перенести агрессию в окружающий мир, передает Агентство "Москва".

Челышева подчеркнула, что при поездках в транспорте пассажирам нужно думать о своей безопасности. "Не включайте музыку слишком громко, иначе вы, по сути, временно лишитесь одного из органов чувств и, как следствие, нормальной ориентации в пространстве", – заявила она.

Как пояснила кандидат педагогических наук, надо дозировать проведенное в наушниках время. "Чаще всего люди слушают музыку на улице и в общественном транспорте, желая отстраниться от окружающей действительности", – сказала Челышева.

Однако специалист предупредила, что ходить в наушниках стоит умеренно. Основная опасность для здоровья любителей музыки состоит в нагрузке на нервную систему, в результате чего нарушается нормальная деятельность мозга.

Кроме того, не исключаются проблемы с обменом веществ, сном, заключила эксперт.

Ранее психиатр опроверг рост числа жалоб из-за негативных новостей.

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