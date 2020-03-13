Психиатр опроверг рост числа жалоб из-за негативных новостей

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что число обращений к специалистам не превысило норму за прошедший сезон, сообщает ИА "НСН". По его словам, россияне привыкли к потоку тревожных новостей.

Специалист объяснил, что врачи редко встречают пациентов, жалующихся на сложные экономические обстоятельства.

"Мы за последние десятилетия к этому так привыкли, что реагируем спокойнее, чем, например, в 90-х годах. Обращения к врачам связаны чаще всего с какими-то межличностными конфликтами, в том числе конфликтами на работе, хроническими психотравмирующими ситуациями, стрессами", – уточнил он.

Врач добавил, что на настроение могла влиять нестабильная погода. Однако здесь есть и плюсы: из-за тепла можно было легко одеваться.

В компании DSM Group, занимающейся исследованием рынка фармацевтики, сообщили, что в течение последних двух недель февраля этого года россияне купили больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.