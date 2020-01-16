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Общество

16:29

Медики рассказали, с чем связан синдром эмоционального выгорания

медицина общество

Фото: depositphotos/belchonock

Медики выяснили, что у людей с синдромом эмоционального выгорания чаще встречается одно из самых распространенных заболеваний сердца – мерцательная аритмия, сообщает "Газета.ру".

Сообщается, что на протяжении 25 лет ученые вели наблюдения за более чем 11 тысячами американцев, чтобы выяснить, существует ли связь между нарушениями в сердечно-сосудистой системе и эмоциональным выгоранием, проявлениями агрессии и слабыми социальными связями.

Медики сравнили все полученные данные и пришли к выводу, что люди с эмоциональным выгоранием на 20% чаще страдают мерцательной аритмией. Кроме того, у тех, кто принимает антидепрессанты, данное заболевание встречалось на 21% чаще.

Ученые подчеркнули, что наличие агрессии и степень социальных связей никак не связаны со здоровьем сердца.

Медики предположили, что причина связи заболевания и эмоционального выгорания в воспалении, возникающем в результате реакции организма на стресс. Из-за него может нарушиться и работа сердца.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали о способах продлить жизнь на 10 лет. Среди них регулярные физические нагрузки и правильное питание.

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