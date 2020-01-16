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Технологии

10:18

Прибор для реабилитации после инсульта создали в России

наука технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Новый прибор, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП, появился в России. Об этом сообщает газета "Известия".

В основе – воздействие особых токов, с помощью которых без боли в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы через кожу. Устройство собираются использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в нужном для занятий положении.

Новинка будет стоить вдвое дешевле нынешних экзоскелетов. Прибор протестировали на животных и добровольцах. Клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец выпустят в 2021 году.

Реабилитация после инсульта предполагает восстановление двигательных функций тела, утраченных из-за разрушения нейронов мозга. Сейчас ее проводят с помощью специальных экзоскелетов, однако это дорогое оборудование есть далеко не везде. Стоит оно порядка трех миллионов рублей. Кроме того, аналоги экзоскелетов массово пока не производят.

В сентябре в США представили нитевидного робота размером менее миллиметра. В основе устройства – принцип передвижения змей.

Создано оно для работы внутри сосудов головного мозга. Разработка позволяет находить и лечить повреждения и сгустки в сосудах, возникающие при инсультах, аневризмах и других заболеваниях.

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