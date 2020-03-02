Эксперты предупредили об опасности "умных колонок"

"Умные колонки" могут следить за москвичами

Специалисты в области электроники и техники выяснили, что "умные колонки", широко распространенные на рынке "умных" устройств, могут подслушивать разговоры хозяев. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Сейчас в продаже можно найти как зарубежные, так и отечественные разработки. Среди российских устройств выделяется "Маруся". Эта "умная колонка" может поставить музыку под настроение владельца и даже дать совет.

"Она может похвалить, если что-то спросить у нее. Если скучно, опять же, она может какую-то шутку, сказку, притчу какую-нибудь рассказать", – поделилась пользователь устройства Екатерина Ветловская.

Девушка шутит, что колонка даже могла бы произносить уместные тосты.

В последнее время участились разговоры о том, что установка прибора дома может стать угрозой спокойствию и безопасности пользователей. IT-специалисты сходятся во мнении, что устройство может записывать и передавать в интернет звуки, которые "слышит".

"Существует две основные цели, для которых может собираться информация от пользователей. Первая – это для разработчиков, для улучшения качества услуг, вторая – это таргетированная реклама", – уточнил консультант центра информационной безопасности IT-компании Глеб Карманов.

В прошлом году разразился скандал с компанией Google, которая признала, что произошла утечка записей разговоров и других конфиденциальных данных пользователей. Подобные обвинения с разной периодичностью выдвигаются и в адрес других крупных компаний. Для защиты предлагается полностью отключать микрофон.

"Уже во многих устройствах сделана кнопка отключения микрофона, то есть можете спокойно отключить микрофон. В целом, это должно обеспечить отсутствие записи информации, которая сейчас находится в данном помещении", – утверждает ведущий эксперт Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Владимир Бугров.

В начале февраля специалисты Роскачества провели экспертизы беспроводных колонок, в том числе тех, у которых есть доступ к функциям управления другой электроникой. Эксперты выяснили, что ценовая политика производителей разнится, как и перечень предлагаемых функций.

