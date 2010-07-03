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16:34

Пациентке удалили выросшую до размера грейпфрута щитовидную железу

общество медицина

16:34

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Фото: depositphotos/Cancerusс

Врачи клинической больницы № 4 удалили пациентке щитовидную железу. У женщины выявили многоузловой зоб размером с грейпфрут, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Узел в левой доле щитовидной железы впервые выявили у пациентки 10 лет назад. С течением времени он значительно увеличился в размере. Женщине стало трудно дышать и проглатывать пищу.

В Павловской больнице женщине провели обследование, в результате которого доктора диагностировали гигантский многоузловой эутиреоидный зоб. Узловое образование было доброкачественным, но несло угрозу жизни, поскольку оказывало давление на трахею.

Женщине сделали тиреоидэктомию – полное удаление щитовидной железы. Уже через пять дней пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее врачи Можайской больницы Московской области прооперировали 32-летнего мужчину, который по неосторожности уронил "болгарку" и распорол себе брюшную полость. Пострадавший повредил желудок, печень и диафрагму, а также перерезав сразу шесть ребер.

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общество медицина

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