Пациентке удалили выросшую до размера грейпфрута щитовидную железу

Врачи клинической больницы № 4 удалили пациентке щитовидную железу. У женщины выявили многоузловой зоб размером с грейпфрут, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Узел в левой доле щитовидной железы впервые выявили у пациентки 10 лет назад. С течением времени он значительно увеличился в размере. Женщине стало трудно дышать и проглатывать пищу.
В Павловской больнице женщине провели обследование, в результате которого доктора диагностировали гигантский многоузловой эутиреоидный зоб. Узловое образование было доброкачественным, но несло угрозу жизни, поскольку оказывало давление на трахею.
Женщине сделали тиреоидэктомию – полное удаление щитовидной железы. Уже через пять дней пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее врачи Можайской больницы Московской области прооперировали 32-летнего мужчину, который по неосторожности уронил "болгарку" и распорол себе брюшную полость. Пострадавший повредил желудок, печень и диафрагму, а также перерезав сразу шесть ребер.
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