Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:14

В Подмосковье прооперировали перерезавшего себе шесть ребер "болгаркой" мужчину

происшествия

16:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Можайской больницы Московской области прооперировали 32-летнего мужчину, который по-неосторожности уронил "болгарку" и распорол себе брюшную полость, повредив желудок, печень и диафрагму, а также перерезав сразу шесть ребер. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что при поступлении у пострадавшего зафиксировали большую потерю крови. Операция длилась почти два часа – мужчине провели экстренную торакотомию, а также ушили желудок и восстановили печень и диафрагму. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пациенту повезло остаться в живых еще на месте происшествия. Оказалось, что мужчина является донором крови, что помогло организму справиться с кровопотерей. По прогнозам специалистов, здоровье перенесшего операцию скоро должно восстановиться.

Ранее сообщалось, что хирурги Солнечногорской центральной районной больницы провели операцию по удалению 80-летней женщине опухоли весом 8 килограммов и размером 45 на 30 сантиметров. Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние пациентки после операции оценили как удовлетворительное.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика