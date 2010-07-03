В Подмосковье прооперировали перерезавшего себе шесть ребер "болгаркой" мужчину

16:14
16:14
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи Можайской больницы Московской области прооперировали 32-летнего мужчину, который по-неосторожности уронил "болгарку" и распорол себе брюшную полость, повредив желудок, печень и диафрагму, а также перерезав сразу шесть ребер. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что при поступлении у пострадавшего зафиксировали большую потерю крови. Операция длилась почти два часа – мужчине провели экстренную торакотомию, а также ушили желудок и восстановили печень и диафрагму. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.
Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пациенту повезло остаться в живых еще на месте происшествия. Оказалось, что мужчина является донором крови, что помогло организму справиться с кровопотерей. По прогнозам специалистов, здоровье перенесшего операцию скоро должно восстановиться.
Ранее сообщалось, что хирурги Солнечногорской центральной районной больницы провели операцию по удалению 80-летней женщине опухоли весом 8 килограммов и размером 45 на 30 сантиметров. Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние пациентки после операции оценили как удовлетворительное.
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