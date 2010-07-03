Хирурги удалили пациентке опухоль весом 8 килограммов

Хирурги Солнечногорской центральной районной больницы провели операцию по удалению пожилой женщине опухоли весом 8 килограмм. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.
"В хирургическое отделение Солнечногорской центральной районной больницы поступила пациентка 80 лет с жалобой на боли в животе. При консультации и осмотре врачом-хирургом была выявлена опухоль брюшной полости", – говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что пациентка была в срочном порядке обследована и прооперирована.
"Врачи Солнечногорской ЦРБ провели операцию по удалению опухоли, вес которой достиг 8 килограммов, а размер – 45 на 30 сантиметров", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас женщина чувствует себя хорошо. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Михаил Строителев.
"Пациентка находится в первом хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии, операция прошла успешно", – заключил он.
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