Хирурги удалили пациентке опухоль весом 8 килограммов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Хирурги Солнечногорской центральной районной больницы провели операцию по удалению пожилой женщине опухоли весом 8 килограмм. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

"В хирургическое отделение Солнечногорской центральной районной больницы поступила пациентка 80 лет с жалобой на боли в животе. При консультации и осмотре врачом-хирургом была выявлена опухоль брюшной полости", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что пациентка была в срочном порядке обследована и прооперирована.

"Врачи Солнечногорской ЦРБ провели операцию по удалению опухоли, вес которой достиг 8 килограммов, а размер – 45 на 30 сантиметров", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас женщина чувствует себя хорошо. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Михаил Строителев.

"Пациентка находится в первом хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии, операция прошла успешно", – заключил он.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут получать результаты томографии по электронной почте. Такая услуга станет доступна уже с августа текущего года.