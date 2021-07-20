Эксперт рассказал, как заставить арендодателя установить кондиционер

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Жильцы имеют полное право требовать с арендодателя установку кондиционера, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист ссылается на ГОСТ 30494 – 2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", где указана допустимая температура в жилых помещениях в теплый период – 20–28 градусов. Также существует еще один норматив, закрепленный в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", согласно которому, оптимальная температура в жилом помещении составляет 22–25 градусов, а допустимая – 20–28 градусов.

Соловьев подчеркнул, что гражданин, снимающий квартиру, имеет право обратиться к хозяину недвижимости с требованием обеспечить надлежащие условия для проживания.

Юрист подчеркнул, что, если арендодатель отказывает в установке кондиционера, арендатор имеет право требовать 50% скидку на арендную плату на период жарких дней. Также можно досрочно прекратить договор аренды без штрафов и компенсаций, а также с возвратом залоговой суммы в полном объеме.

Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры. Специалист посоветовал выбрать жилье в неблагополучном районе или рядом с тюрьмой. Он добавил, что близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя.