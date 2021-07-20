Эксперт рассказал, как заставить арендодателя установить кондиционер

Фото: depositphotos/sbotas
Жильцы имеют полное право требовать с арендодателя установку кондиционера, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Специалист ссылается на ГОСТ 30494 – 2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", где указана допустимая температура в жилых помещениях в теплый период – 20–28 градусов. Также существует еще один норматив, закрепленный в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", согласно которому, оптимальная температура в жилом помещении составляет 22–25 градусов, а допустимая – 20–28 градусов.
Соловьев подчеркнул, что гражданин, снимающий квартиру, имеет право обратиться к хозяину недвижимости с требованием обеспечить надлежащие условия для проживания.
Юрист подчеркнул, что, если арендодатель отказывает в установке кондиционера, арендатор имеет право требовать 50% скидку на арендную плату на период жарких дней. Также можно досрочно прекратить договор аренды без штрафов и компенсаций, а также с возвратом залоговой суммы в полном объеме.
Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры. Специалист посоветовал выбрать жилье в неблагополучном районе или рядом с тюрьмой. Он добавил, что близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: