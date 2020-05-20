МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе до конца среды. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

По данным синоптиков, в ближайший час и до 23:00 20 мая в городе прогнозируется сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, также ожидается дождь с грозой. Аналогичная погода установится и в Подмосковье.

В МЧС москвичам рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили. Водителям также рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 21 мая, в Москве и Московской области ожидаются проливные дожди, возможен мокрый снег. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В "Фобосе" рассказывали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.

В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.

