МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе до конца среды. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
По данным синоптиков, в ближайший час и до 23:00 20 мая в городе прогнозируется сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, также ожидается дождь с грозой. Аналогичная погода установится и в Подмосковье.
В МЧС москвичам рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили. Водителям также рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 21 мая, в Москве и Московской области ожидаются проливные дожди, возможен мокрый снег. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
В "Фобосе" рассказывали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.
В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.
"Погода": пониженное атмосферное давление ожидается в столице
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