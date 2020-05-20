Сильные дожди ожидаются в столице в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С ночи на четверг, 21 мая, жителей столицы и Московской области ожидают проливные дожди, возможен мокрый снег, сообщает центр погоды "Фобос".

"Очаговые снегопады в основном ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, но есть вероятность и того, что белые "мухи" появятся в небе и на подступах к центру Москвы в таких административных округах столицы, как СВАО, САО, СЗАО, ВАО и ЮВАО", – говорится в сообщении.

Как сообщает Гидрометцентр России, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

В "Фобосе" ранее рассказали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.

В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.