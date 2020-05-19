В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый летний месяц порадует москвичей теплой погодой, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Она рассказала, что в столичном регионе среднесуточная температура в июне обычно около +10 градусов ночью и +20 градусов – днем. В этом же году июнь в Москве и области может быть теплее: по ночам будет 10–15 градусов выше нуля, а днем – 20–25 градусов. При похолоданиях столбики термометров ночью могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше +15 градусов.
По словам синоптика, примерно такая же ситуация будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. А вот в Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае и на Камчатке погода ожидается в пределах климатической нормы.
Паршина обратила внимание, что в Приморье и на юге Сахалина июнь может быть холоднее обычного. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке, напротив, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы.
Холоднее всего в июне придется жителям Республики Коми, восточной половины Архангельской области и Ненецкого округа. По ночам в этих регионах ожидается 8–13 градусов тепла, а днем – 17–22 градуса. При похолоданиях возможны ночные заморозки.
Синоптик напомнила, что в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях июнь обычно уже жаркий. Днем воздух может прогреваться до +22 … +27 градусов, а в отдельные дни – до +32 градусов. В Самарской и Саратовской областях столбики термометров будут показывать до +28 градусов.
Примерно такая же температура будет на юге Уральского округа и на юге Дальнего Востока.
Мало осадков будет в центре, востоке Северо-Западного округа, Поволжье, Нижнем Поволжье и республиках Северного Кавказа. Также дефицит осадков в июне ожидается почти на всей территории Якутии, кроме юго-восточных районов, а также на севере Чукотки, на западе Амурской области.
В Иркутской области, южных районах Красноярского края, в Хабаровском крае, на Сахалине, на Камчатке и на Дальнем Востоке, наоборот, дождей будет много.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20–25 градусов.
По его словам, поток воздушных масс изменится в регионе после 25 мая, когда к Москве должен выйти и переформатировать атмосферу антициклон. Метеоролог указал, что в июле температура составит 21–26 градусов и пройдут ливневые дожди, а в августе – 19–24 градуса тепла, осадки в норме.
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