Летняя погода придет в Москву в последнюю неделю мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В центре погоды "Фобос" рассказали, что летняя погода придет в столицу в последнюю неделю мая, передает Агентство "Москва".
Синоптики отметили, что среднемесячная температура в мае в настоящий момент превышает норму на 0,3 градуса. Кроме того, показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.
В центре "Фобос" рассказали, что до конца этой недели сохранится прохладная погода, которая характерна для апрельских дней. Кроме того, в столичном регионе сохранится высокая вероятность осадков в виде дождя.
Однако с 25 мая в Москве начнутся климатические изменения, которые приведут к наступлению теплой погоды.
"Тем не менее, с понедельника, 25 мая, начнется потепление, температурный фон вернется в климатическое русло мая, плюс 15-20 градусов, а в последующие сутки усилится влияние солнечного и сухого антициклона, ветры повернут на южные румбы, а воздух станет прогреваться до 20-25 тепла, а это уже показатели лета", – отметили синоптики.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура в июне в столичном регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке в 20-25 градусов тепла.
19 мая в столице обещали переменную облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 9 градусов.
"Погода": прохладная погода установилась в столичном регионе
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