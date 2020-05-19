Летняя погода придет в Москву в последнюю неделю мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В центре погоды "Фобос" рассказали, что летняя погода придет в столицу в последнюю неделю мая, передает Агентство "Москва".

Синоптики отметили, что среднемесячная температура в мае в настоящий момент превышает норму на 0,3 градуса. Кроме того, показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.

В центре "Фобос" рассказали, что до конца этой недели сохранится прохладная погода, которая характерна для апрельских дней. Кроме того, в столичном регионе сохранится высокая вероятность осадков в виде дождя.

Однако с 25 мая в Москве начнутся климатические изменения, которые приведут к наступлению теплой погоды.

"Тем не менее, с понедельника, 25 мая, начнется потепление, температурный фон вернется в климатическое русло мая, плюс 15-20 градусов, а в последующие сутки усилится влияние солнечного и сухого антициклона, ветры повернут на южные румбы, а воздух станет прогреваться до 20-25 тепла, а это уже показатели лета", – отметили синоптики.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура в июне в столичном регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке в 20-25 градусов тепла.

19 мая в столице обещали переменную облачность. Вечером температура воздуха опустится до плюс 9 градусов.