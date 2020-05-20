Синоптики прогнозируют новый пик холода в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центральную Россию ожидает пик похолодания в ближайшие дни, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает ИА "НСН".
Температура в Москве понизится до 9–10 градусов. В регионах европейской части страны прогнозируются дожди, которые местами будут переходить в снег.
"Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще чем раз в 15 лет", – отметил Тишковец.
Причиной аномально холодного мая специалисты называют обширный циклон североатлантического происхождения, который принес на запад европейской части России воздух из Арктики.
В "Фобосе" ранее рассказали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.
В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.
Какая погода ждет москвичей в июне
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