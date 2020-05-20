Сильный ливень обрушился на Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кратковременный сильный дождь сменился градом в столице. Жители Москвы наблюдали град на юго-западе города, сообщает РИА Новости.

"Около 18:20 начался ливень с грозой, который временами переходит в мелкий град (диаметром 1–2 миллиметра) и вновь сменяется косым дождем", – говорится в сообщении.

Ливень с мокрым снегом наблюдают жители некоторых районов Москвы. В частности, дожди в основном идут на севере, северо-востоке, востоке и юге города.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 21 мая, в Москве и Московской области ожидаются проливные дожди, возможен мокрый снег. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В "Фобосе" рассказывали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.

В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.

