Сильный ливень обрушился на Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Кратковременный сильный дождь сменился градом в столице. Жители Москвы наблюдали град на юго-западе города, сообщает РИА Новости.
"Около 18:20 начался ливень с грозой, который временами переходит в мелкий град (диаметром 1–2 миллиметра) и вновь сменяется косым дождем", – говорится в сообщении.
Ливень с мокрым снегом наблюдают жители некоторых районов Москвы. В частности, дожди в основном идут на севере, северо-востоке, востоке и юге города.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 21 мая, в Москве и Московской области ожидаются проливные дожди, возможен мокрый снег. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
В "Фобосе" рассказывали, что в последнюю неделю мая в столицу придет летняя погода. Воздух станет прогреваться до 20–25 градусов. Сейчас среднемесячная температура превышает норму на 0,3 градуса, а в целом показатели весны на 2,1 градуса превысили обычные для этого времени года значения.
В Гидрометцентре считают, что температура в июне в Московском регионе не опустится ниже климатической нормы. В частности, днем столбики термометра будут останавливаться на отметке 20–25 градусов. При похолоданиях они могут опускаться до 4–9 градусов тепла, а днем может быть не больше 15 градусов.
"Погода": пониженное атмосферное давление ожидается в столице
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