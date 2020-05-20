В России до июня собираются утвердить санитарные требования для транспорта

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Минтранс РФ и Роспотребнадзор до июня этого года хотят утвердить общие санитарные требования для всех видов транспорта. Об этом сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих, передает "Интерфакс".

"По поручению президента по итогам совещания 7 мая мы прорабатываем для всех видов транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности. Чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для осуществления транспортной перевозки, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой", – поделился Дитрих. Глава Минтранса обратил внимание, что нужно принимать меры, обеспечивающие безопасность пассажиров.

Ранее Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, в соответствии с которыми авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту. Кроме того, пассажиров рекомендуют рассаживать через одного. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, комментируя рекомендации, сказал, что таким образом могут подорожать билеты.

Как считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, возможность летнего отдыха в России в 2020 году будет зависеть от ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели. По ее мнению, на внутренний турсезон пока что можно только надеяться.

Условием возобновления летнего турсезона в России до этого называли соблюдение россиянами ограничительных мер, которые введены из-за пандемии коронавируса.