Более половины пациентов с COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве подтвердили 2 699 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Почти половина новых пациентов (40,5%) – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10,7% – от 66 до 79 лет, 6,2% – старше 80 лет, 8,6% – дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 152 306 случаев COVID-19.

В Москве запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников будет проводиться методом случайной выборки.

Горожан пригласят на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови на базе 30 столичных поликлиник. Еженедельная статистка с итогами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте.

За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 из них не имел клинических проявлений – это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.

Всего в России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 135 человек. За весь период скончались 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 человека. За все время выписано 85 392 пациента.

Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.